В АТОР сообщили о прекращении продажи туроператорами шопинг-туров в страны СНГ

Сейчас россияне закупаются одеждой ушедших из России брендов в ОАЭ и Турции, рассказала исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры прекратили продажу шопинг-туров в Белоруссию в связи с падением спроса. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет уже такого", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Эксперт отметила, что сейчас россияне закупаются одеждой ушедших из России брендов в ОАЭ и Турции. "Это не поездки с целью шопинга как такового, как это было в Милане, но во время отдыха этому уделяется больше внимания, и увеличивающаяся доля этого внимания пришлась на Дубай, Стамбул и Турцию в целом", - объяснила она.

Исполнительный директор АТОР также рассказала, что туроператоры прекратили продажу туров в страны СНГ за оформлением банковских карт зарубежных банков. "Туров таких уже нет, люди решают свои вопросы сами, выезжая в Казахстан. Потому что там можно в банках без посредников решить", - подчеркнула Ломидзе.

В августе 2022 года российские туроператоры запустили поездки в Белоруссию на шопинг. В АТОР сообщали, что туристы в Белоруссии могут посетить магазины Nike, Zara, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas и других брендов. В марте того же года туроператоры начали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.