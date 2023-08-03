В Новосибирской области аграриям компенсируют 70% затрат на закупку научных разработок

Это позволит сделать продукцию сельхозпроизводителей конкурентоспособной, отметили в Минсельхозе региона

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области компенсируют 70% затрат на покупку разработок Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ) для аграриев региона. Это позволит сделать их продукцию конкурентоспособной, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Сейчас мы ввели новое направление господдержки на приобретение инновационной продукции. Именно для участников СиббиоНОЦ, для сельхозорганизаций, которые приобретают инновационную продукцию, которая не прошла апробацию, они несут определенные риски, но без этих рисков мы не сможем сделать ее конкурентоспособной по соотношению цены и качества, и здесь мы субсидируем 70%", - сказал Лещенко, пояснив, что господдержка выделяется при предоставлении соответствующих заявок.

СиббиоНОЦ объединяет 7 вузов, 8 научно-исследовательских институтов и 27 организаций реального сектора экономики. Основные направления работы центра - агропромышленность и медицина, ключевые направления деятельности - агроэкологические технологии, автоматизация, роботизация и цифровые технологии, биоинформатика, промышленные биотехнологии и новые способы лечения и профилактики онкологических, инфекционных и других заболеваний.