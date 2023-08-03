Как сообщили в АТОР, задолженность составляет несколько десятков миллионов рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами за путевки, несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса, до нескольких десятков миллионов рублей. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Там ничего не осталось практически. По ковидным турам осталось до 10 туроператоров, у которых остались какие-то задолженности, и они продолжают их гасить. По нашим подсчетам, задолженность составляет несколько десятков миллионов рублей", - сказала она

В ноябре 2022 года исполнительный директор АТОР заявляла, что долги туроператоров перед туристами за 2020-2022 годы сократились ориентировочно до 2-3 млрд рублей. При этом весной того же года совокупный долг туроператоров составлял более 45 млрд рублей.