ЕС, Исландия и Норвегия полностью сняли ограничения на импорт японской продукции

Эти меры были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз, Исландия и Норвегия с 3 августа сняли ограничения на импорт продуктов из Японии, введенные после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Об этом сообщило японское министерство иностранных дел.

"3 августа вступило в силу решение об отмене Европейским союзом (ЕС) мер по ограничению импорта японских продуктов питания. Эти меры были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Норвегия и Исландия также отменили аналогичные ограничения 3 августа после завершения своих внутренних процедур. Правительство Японии приветствует отмену мер со стороны ЕС и этих стран, поскольку это будет способствовать восстановлению районов, пострадавших от землетрясения и цунами", - говорится в сообщении ведомства.

В последние годы ЕС постепенно ослаблял свои ограничения в отношении японской продукции. В результате до настоящего времени в списке товаров, на которые распространялись меры, оставались дикорастущие виды грибов и растений, а также некоторые рыбы.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.