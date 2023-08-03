Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с российского рынка

Это связано с убытками, понесенными компанией в первой половине 2023 года

ГААГА, 3 августа. /ТАСС/. Компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в отчете компании.

"JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка", - указано в документе. Производитель отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 году "стремится обеспечить, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный настолько, насколько это возможно".

Производитель кофе и чая снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России. Согласно отчету, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более €185 млн. Ожидается, что прибыль компании в РФ во втором полугодии будет "значительно ниже".

Генеральный директор компании Фабьен Саймон 2 августа в беседе с инвесторами заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку "несет этическую ответственность" перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в РФ.

JDE Peet's - американо-голландская компания, производящая кофе и чай.