3 августа, 05:49

"Яндекс" готовит первую в России нейросеть для изучения программирования

Бесплатный сервис появится в открытом доступе в 2024 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Технологическая платформа "Яндекс Учебник" готовит образовательную нейросеть на базе YandexGPT для изучения программирования. Бесплатный сервис появится в открытом доступе в 2024 году, сообщили в пресс-службе платформы.

Технология предназначена для анализа выполнения заданий, поиска проблемных областей у учеников. Она будет давать персонализированные советы и позволит школьникам разных возрастов решать задачи по информатике в комфортном темпе. Сеть рассчитана на детей и подростков.

Специалисты "Яндекса" работают над нейросетью совместно с учителями информатики. "Они будут тренировать нейросеть на базе YandexGPT, отвечая на десятки тысяч часто задаваемых вопросов по информатике и программированию на ресурсах "Яндекс Учебника", - уточнили в пресс-службе.

Бесплатным образовательным сервисом на основе нейросети после его запуска смогут воспользоваться все зарегистрированные пользователи "Яндекс Учебника". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация