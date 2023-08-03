3 августа, 06:07,
обновлено 3 августа, 06:30

Индекс PMI в сфере услуг РФ в июле снизился до 54 пунктов

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ опустился в июле 2023 года до 54 пунктов против 56,8 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Последние данные свидетельствуют о значительном росте объема производства в секторе услуг, <…> хотя и самом медленном с февраля на фоне сообщений о появлении нерешительности покупателей. В тех случаях, когда отмечалось повышение активности, компании объясняли это дальнейшим ростом числа новых предприятий и расширением клиентской базы", - говорится в сообщении. 

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