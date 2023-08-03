СМИ: Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы

По данным российских источников, Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Кабмин Индии рассматривает вопрос о закупке в России 9 млн тонн пшеницы в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов продовольственного зерна на фоне роста цен на него на индийском рынке. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Рост цен на пшеницу вызван введением правительством в этом году впервые с 2008 года ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи. По заявлению Министерства по делам потребителей Индии, на такой шаг власти республики пошли для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией.

По данным российских источников, Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.

Индия входит в число мировых лидеров по производству молока и мяса, зерновых и зернобобовых культур. В то же время страна - крупнейший в мире импортер растительных масел, а также находится среди ведущих покупателей фасоли и чечевицы. В 2022 году объем аграрного импорта республики составил рекордные $34,1 млрд. Россия заняла 8-е место среди поставщиков сельхозпродукции.