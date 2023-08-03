3 августа, 07:01,
обновлено 3 августа, 07:26

Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "по всем прогнозам" страна должна была провалиться в пропасть, но "не провалилась"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого по нынешним меркам развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высказывания с лекции на форуме "Территория смыслов" опубликованы в четверг в Telegram-канале "Мастерской новых медиа".

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Говоря о важных смыслах для страны, представитель Кремля отметил, что это "патриотизм, который помогает идти в условиях войны". Он привел в пример и то, что Россия должна была "по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие", но "не провалилась".

"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", - указал Песков.

Обращаясь к участникам лекции, он добавил, что им еще предстоит изучить, "как так произошло и откуда взялись такие силы" у России и ее народа. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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