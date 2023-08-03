В "Русгидро" заявили об интересе к геотермальным проектам в Африке

По словам замглавы компании по проектному инжинирингу, континент имеет перспективы стать мировым лидером по развитию и использованию геотермального потенциала

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа "Русгидро" предлагает Африке свои геотермальные технологии. Континент имеет перспективы стать мировым лидером по развитию и использованию геотермального потенциала, заявил в интервью ТАСС замглавы компании по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергей Мачехин.

"Еще одно направление, по которому мы активно ведем работу в Африке, - это освоение и развитие геотермального потенциала. Геотермальные станции - это "зеленая" энергетика, и африканский континент может стать мировым лидером по комплексному использованию и развитию геотермального потенциала. Это Кения, Уганда, Эфиопия", - сказал Мачехин.

Он напомнил, что в портфеле "Русгидро" есть геотермальные станции на Камчатке. "Мы предлагаем африканским партнерам имеющиеся у нас технологии эксплуатации", - добавил Мачехин.