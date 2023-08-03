В России разработчики БПЛА выступили за создание единой системы обнаружения дронов

Это позволит объединить работу всех частных и государственных систем защиты от беспилотников на территории РФ, отметил председатель правления группы "Федеральная технологическая компания" Иван Поминов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Разработчики предлагают создать единую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая позволит объединить работу всех частных и государственных систем защиты от БПЛА на территории России. Такое мнение в беседе ТАСС высказали эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем.

Разработчики высказали обеспокоенность в связи с тем, что частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА. "Решением проблемы может стать создание единой системы обнаружения беспилотников на базе Единого оператора по организации комплексной защиты граждан от противоправного применения БПЛА. Это позволит объединить работу всех частных и государственных систем защиты от беспилотников на территории России, систематизировать протоколы обмена данными и их работу в единую систему оперативного реагирования по определенным моделям угроз", - заявил ТАСС председатель правления группы "Федеральная технологическая компания" Иван Поминов.

Вместе с тем производители систем защиты от БПЛА опасаются, что новые правила могут создать дополнительные сложности для использования уже произведенного и поставленного заказчикам оборудования. Поминов обратил внимание и на отсутствие в России единых стандартов и порядка сертификации систем подавления беспилотников. "Защита от БПЛА может сильно отличаться в зависимости от типа оборудования, территории прикрываемого объекта и его отраслевой принадлежности", - уточнил директор компании "RuDrones. Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков. По словам генерального директора маркетплейса Техключи.рф Тиграна Исраеляна, отсутствие единых стандартов к системам подавления беспилотников ведет к необходимости перепроверки их эффективности.

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, который позволяет силовым структурам, а также МЧС России и некоторым частным охранным предприятиям пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных аппаратов и комплексов. Сам порядок использования систем противодействия беспилотникам будет утвержден решением государственной комиссии по радиочастотам при Минцифры РФ. Ее ближайшее заседание состоится не ранее сентября 2023 года.

Ранее в ходе практических испытаний российского и иностранного оборудования на одном из полигонов Ленинградской области, организованных при поддержке RuDrones, было выявлено, что системы защиты объектов от БПЛА отлично справляются с подавлением серийных дронов, однако неудовлетворительно показывают себя в ситуации с модифицированными дронами-нарушителями. Благодаря серьезной переработке программного обеспечения и систем управления такие беспилотники становятся менее восприимчивыми к стандартным средствам противодействия. Сегодня такие устройства активно применяются в зоне СВО и их технологии постоянно совершенствуются.

FPV ПВО

Говоря о последних атаках БПЛА со стороны Украины на объекты в разных городах РФ, в том числе в Москве, эксперты отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать украинский беспилотник "Бобер", дальность полета которого составляет около 1 тыс. км. "По Москве, Белгородской области, Крыму и другим регионам России бьют так называемыми дальнолетами самолетного типа. Эти изделия относятся к летательным аппаратам открытой архитектуры. Сложность противодействия такого рода аппаратам является их высокая изменчивость. Образно говоря, сегодня могут прилететь одни изделия, завтра - другие. Противодействовать таким аппаратам надо комплексно", - считает генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Сейчас ЦКБР ведет работу над созданием FPV-перехватчиков. "Дальнолеты весьма медлительны и их траектория предсказуема. При работе на высоте дальность боевых FPV-систем значительно увеличивается и появляется шанс выйти такому дальнолету на перехват и уничтожить его. Сейчас мы проводим испытания своего рода FPV ПВО, где используем на финальном этапе таран. Но также активно ведем разработки оружия воздушного боя, которыми будут укомплектованы наши изделия. Это в разы повысит эффективность такого рода перехвата", - отметил Кузякин.

Он добавил, что воздушный перехват позволяет использовать тепловизионные камеры и работать на перехват ночью. "И там уже неважно, по каким принципам будет работать дальнолет противника, - перехватывать его будет живой пилот в FPV-шлеме. Если что-то летит, мы всегда сможем это сбить", - заключил глава ЦКБР, отметив, что в подобные разработки нужны инвестиции.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов полагает, что "описанное положение дел обусловливает необходимость поиска альтернативных решений как в части обнаружения, так и в части поражения беспилотников".