Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,28%, РТС - 0,5%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,17%, до 3 111,7 пункта, индекса РТС - на 0,32%, до 1 043,5 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,28%, находился на отметке 3 115,26 пункта, индекс РТС достиг уровня 1 045,37 пункта (+0,5%).

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на уровне 93,87 рубля (-0,31%), евро снижался на 0,38%, до 102,6 рубля. Юань опускался на 0,18%, до 13,035 рубля.