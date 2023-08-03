Bloomberg: Франция не хочет продавать США фирму в сфере оборудования для ядерных реакторов

Речь идет о подразделении компании Velan SAS

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Франции изучают варианты действий, чтобы не допустить приобретения американской фирмой французского подразделения компании Velan SAS, которая занимается поставками оборудования для ядерных реакторов. Об этом сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Франция ищет способы, чтобы защитить стратегическую отрасль и предотвратить попадание этой компании в руки США. Как отмечает агентство, американская компания Flowserve планировала сделку на сумму около $247 млн, в рамках которой она должна была приобрести французское подразделение компании Velan SAS, которое находится в Канаде. Ожидалось, что сделка будет закрыта к концу второго квартала, но позже она была отложена.

Несколько французских законодателей выражали обеспокоенность в связи с этим контрактом, который мог отразиться на бизнесе в стране. "Стратегическими являются не только оборонные отрасли <...>. Если США получат контроль над производителем оборудования для [энергетической компании] EDF, они [США] смогут препятствовать экспорту французских ядерных реакторов в Китай", - сказал агентству один из законодателей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее в интервью газете Les Echos заявил, что Европе стоит уменьшить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Французский лидер выразил убеждение, что Европе необходимо прежде всего преследовать собственные интересы, а не "приспосабливаться к повестке в других частях света". Он также признал, что регион в последние годы стал больше зависеть от США.