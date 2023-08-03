Эксперт считает, что ФРГ следует принять меры для снижения цен на энергоносители

Этого можно достичь за счет снижения налога на электроэнергию "до минимально допустимого в Европе уровня", отметил глава ассоциации розничной торговли страны Штефан Гент

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Глава ассоциации розничной торговли ФРГ Штефан Гент призвал германское правительство принять меры для ослабления влияния энергокризиса на экономику страны. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

По словам Гента, цены на электроэнергию должны стать "доступными для всех отраслей". Этого можно достичь, например, за счет снижения налога на электроэнергию "до минимально допустимого в Европе уровня", считает эксперт. "[Власти] должны обеспечить всем компаниям в Германии хорошие условия для ведения бизнеса", - отметил Гент, который также добавил, что обсуждаемые властями меры, призванные ослабить влияние энергокризиса на промышленность, на деле "никак не помогут ретейлу".

Как отмечает эксперт, экономика республики в настоящий момент "находится на распутье". "Во многих отраслях и ситуация, и перспективы остаются неблагоприятными", - отметил Гент. По его данным, представители розничной торговли страны в этом году ожидают "закрытия 9 тыс. магазинов", для сравнения - в докризисный период закрывались лишь около 5 тыс.

Кроме того, потребительские настроения "оставляют желать лучшего", и в настоящее время "нет никаких признаков быстрого и основательного восстановления экономики", добавил эксперт.

Правительство ФРГ в ноябре 2022 года для борьбы с энергокризисом утвердило механизм по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса. Дискуссии ведутся также и касательно возможных мер по оказанию помощи крупным промышленным предприятиям, но по этому вопросу у германских политиков пока нет единства.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся "в полном объеме".