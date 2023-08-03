"Одноклассники" запустили раздел "Радио FM" на музыкальной витрине

Его можно слушать без ограничений и в фоновом режиме

Социальная сеть "Одноклассники" запустила отдельную витрину с FM-радиостанциями в разделе "Музыка" со списком федеральных станций. Радио FM доступно в десктопной версии соцсети и мобильных приложениях ОК на iOS и Android, сообщили в пресс-службе соцсети в четверг.

Музыкальная витрина входит в топ-10 разделов соцсети по посещаемости. Ежемесячно этим разделом пользуется примерно каждый пятый пользователь "Одноклассников". FM-радио можно слушать без ограничений и в фоновом режиме. В будущем в соцсети также появятся региональные радиостанции.

Чтобы включить радио в разделе "Музыка", необходимо выбрать в меню "Радио FM", а потом любую радиостанцию из списка. Кроме того, пользователи смогут добавить избранные радиостанции, которые будут закреплены в начале списка радио. В ОК доступны эфиры почти 50 федеральных эфирных радиостанций, среди которых, например, "Авторадио", ENERGY, "Русское Радио", "Хит FM", "Радио Monte Carlo", "Юмор FM", "Детское радио", MAXIMUM, DFM и другие.