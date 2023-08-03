В Хабаровском крае ввели новый второй путь на участке БАМа

Модернизация перегона Кенай - Удоми позволит увеличить его пропускную способность в 3,6 раза

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Второй путь на участке Байкало-Амурской магистрали ввели в Хабаровском крае для увеличения пропускной способности в направлении тихоокеанских портов. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа в направлении портов Дальнего Востока во временную эксплуатацию введен второй путь на перегоне Кенай - Удоми", - говорится в распространенном сообщении.

Перегон расположен на важнейшем участке БАМа по направлению от Комсомольска-на-Амуре к портам Ванино и Советской Гавани. Модернизация перегона позволит увеличить его пропускную способность в 3,6 раза.

Во время работ уложили более 8 км новых путей, отсыпали почти 200 тыс. куб. м полотна, построили три моста и пять водопропускных труб. Перегон оборудовали современными системами микропроцессорной централизации и автоблокировки. Для приема длинносоставных поездов на станциях Кенай и Удоми дополнительно уложено более 12 км рельсошпальной решетки и 14 стрелочных переводов.

В 2023 году на ДВЖД ведутся строительные работы на более чем 100 объектах, на 65 из них до конца года откроют движение поездов.