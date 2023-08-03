Индия ограничила импорт ноутбуков, компьютеров и планшетов

В новых правилах, которые вступают в силу немедленно, предусмотрены исключения

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 августа. /ТАСС/. Главное управление внешней торговли Индии ограничило ввоз в страну ноутбуков, персональных компьютеров, планшетов и другой электроники, разрешив его только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт.

"Импорт ноутбуков, планшетов, многофункциональных персональных компьютеров, сверхкомпактных компьютеров, а также сетевых серверов будет ограничен, их ввоз будет допускаться при наличии разрешения на импорт", - говорится в распространенном уведомлении управления.

В новых правилах, которые вступают в силу немедленно, предусмотрены исключения. Так, лицензия на импорт не нужна при провозе в личном багаже, а также при заказе доставкой не более одного товара из этой группы. Кроме того, разрешается импорт до 20 штук таких товаров в рамках одной партии для научно-исследовательских целей. Также эти ограничения не распространяются на компании, которые используют компьютерную технику в своей основной деятельности.