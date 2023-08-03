"Уралсиб" сообщил о взломе своих соцсетей и еще нескольких банков

В банке указали на необходимость заблокировать карту в случае перехода по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Социальные сети банка "Уралсиб" и еще нескольких кредитных организаций были взломаны сегодня ночью, сообщил "Уралсиб" в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью произошел взлом соцсетей некоторых банков, в том числе и нашего. Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", - отметили в банке.

В "Уралсибе" подчеркнули, что заблокировать карту надо как можно скорее. "Мошенники в любой момент могут расплатиться вашей картой или снять с нее деньги", - пояснили в кредитной организации.