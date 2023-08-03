Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8%

При этом инфляция в месячном исчислении составила 9,49%

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Турции в июле составил в годовом выражении 47,8%. Соответствующие данные об инфляции в стране обнародовало государственное статистическое ведомство TUIK.

При этом инфляция в месячном исчислении составила 9,49%.

Между тем наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в гостиничной сфере и общественном питании - 82,62%.

В июне показатель годовой инфляции был равен 38,21%, что стало наименьшим значением за последние полтора года.

Новое руководство Центробанка Турции заявило о принципиальной задаче добиться снижения инфляции. Для этого банк начал повышать ключевую ставку впервые с марта 2021 года и ужесточать денежно-кредитную политику. Кроме того, ЦБ начал увеличивать валютные резервы, которые заметно уменьшились, поскольку использовались в том числе для стабилизации курса нацвалюты. По информации турецких экономических изданий, власти отказываются от валютных интервенций для поддержания курса лиры.