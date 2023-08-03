На Кубани прогнозируют, что объем ВРП к 2026 году превысит 4,7 трлн рублей

По словам первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася, в 2023 году основной вклад в динамику ВРП внесут промышленность, строительство, а также потребительский рынок

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта Краснодарского края, по прогнозам экспертов, к 2026 году превысит 4,7 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.

"Динамика внутреннего регионального продукта за первое полугодие 2023 года оценена на уровне 103%, по итогам года мы ожидаем рост в 102,5%, а его номинальный объем может составить свыше 3,8 трлн рублей. Согласно прогнозу краевого минэка, начиная с 2024 года, экономика региона ускорит траекторию роста. В результате в 2026 году объем ВРП превысит 4,7 трлн рублей", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора.

Игорь Галась добавил, что в 2023 году основной вклад в динамику ВРП внесут промышленность, строительство, а также потребительский рынок. По предварительным данным, в 2024 году рост ВРП составит 102,6%, в 2025 году - 103,3%, в 2026 году -103,4%.

При разработке прогноза специалисты учитывали как внешние риски, так и возможности, которые открываются перед краевой и российской экономикой.

Ранее со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сообщалось, что поступления в бюджет региона по итогам первого полугодия 2023 года составили 226 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом рост показывают все отрасли экономики. В частности, индекс промпроизводства в первом полугодии составил 111,8%, что превышает среднероссийский показатель. Рост отмечается и в других отраслях экономики - в сфере АПК, в строительстве. По итогам первого полугодия инвесторы вложили в проекты на Кубани 122 млрд рублей.