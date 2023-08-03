Times: британская корпорация BAE Systems получила военные заказы на рекордные $84 млрд

По словам финансового директора компании Бреда Грива, на общую ситуацию в мире воздействует конфликт на Украине

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. Об этом сообщила газета The Times.

По ее сведениям, в 2023 году корпорация уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере $2,3 млрд и на поставки вооружений и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на $3 млрд. Сделка с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила $4,7 млрд. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет $360 млн.

По словам финансового директора компании Бреда Грива, на общую ситуацию в мире воздействует конфликт на Украине. "Правительства целого ряда стран все чаще обращают внимание на приоритеты в области обороны по сравнению с другими сферами, - приводит его слова газета. - Происходит ускорение реализации оборонных программ".

Согласно оценке руководителя BAE Systems Чарльза Вудберна, резкое изменение в расходах на оборону в мире требует значительного расширения промышленного потенциала в Великобритании и континентальной Европе.