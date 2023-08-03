"Известия": налоговые доначисления сократились в два раза по итогам I квартала 2023 года

По словам эксперта Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимира Саськова, показатель составил 84 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Налоговые доначисления юрлицам, ИП и физлицами сократились в два раза по итогам I квартала 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 168 до 84 млрд рублей, сообщили "Известия" со ссылкой на эксперта Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимира Саськова.

"Речь скорее идет о выравнивании контрольных мероприятий на среднестатистическую динамику, складывавшуюся на протяжении последних лет до момента ковидного 2020 года. Именно он выступил ключевым фактором, вызвав феноменально высокие налоговые доначисления в начале 2022 года", - рассказал Саськов "Известиям".

В ФНС "Известиям" пояснили, что снижение количества ВНП, оконченных в I квартале 2023 года, связано с завершением в I квартале 2022 года значительного числа выездных налоговых проверок, приостановленных в период действия моратория.