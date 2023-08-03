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На площадках "Технополиса Москва" установят еще 18 зарядных станций для электромобилей

Станции столичного производства появятся на территории площадок "Печатники", "Руднево" и "Алабушево"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Восемнадцать электрозарядных станций столичного производства установят к сентябрю на территории площадок "Печатники", "Руднево" и "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщается на сайте мэра Москвы.

"Зарядная станция "Engy Energy 120 кВт" - на 100% отечественная разработка. Помимо уникального дизайна и модульной конструкции, устройство обладает системой подвесов зарядных кабелей, что гарантирует опрятный внешний вид и предотвращает контакт кабеля с дорожным покрытием. Это обеспечивает удобство процесса зарядки и соответствует всем необходимым российским и международным отраслевым стандартам. Развитие электроинфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" будет продолжаться: к сентябрю планируется установить еще 18 электрозарядных станций производителя на территории трех площадок - "Печатники", "Руднево" и "Алабушево", - приводятся слова генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

Первая тестовая станция, сделанная в столице, была установлена на площадке "Печатники". Она находится неподалеку от транспортной развязки Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта. Устройство мощностью 120 кВт относится к быстрым зарядным станциям постоянного тока и обеспечивает оперативное и качественное насыщение энергией аккумуляторной батареи. Такие электростанции устанавливают в местах с высоким автомобильным трафиком, когда необходимо в пределах часа успеть зарядить транспортное средство. Еще две станции уже работают на площадке "Алабушево". Ими могут воспользоваться не только сотрудники, но и жители и гости столицы.

Устройством удобно пользоваться в темное время суток благодаря светодиодной подсветке боковых панелей в фирменном красно-белом цвете ОЭЗ "Технополис Москва", а также индивидуальной цветовой индикации статуса каждого зарядного разъема и яркого освещения парковочного пространства. 

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