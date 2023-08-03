Экспорт ФРГ в Россию в июне снизился на 2,3%

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, этот показатель составил €0,7 млрд

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Германия сократила экспорт своей продукции в Россию в июне текущего года на 2,3% по сравнению с маем, до €0,7 млрд. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"Экспорт в РФ с учетом календарной и сезонной корректировки снизился в июне 2023 года по сравнению с маем на 2,3%, до €0,7 млрд", - отметили в ведомстве. По сравнению с июнем 2022 года, когда экспорт в Россию резко сократился в результате конфликта на Украине, он упал на 41,1%. Импорт из России в ФРГ, как указали в статистическом ведомстве, увеличился на 16,5%, до €0,3 млрд, в июне 2023 года по сравнению с маем. По сравнению с июнем 2022 года импорт сократился на 91,3%.

В целом, с учетом календарной и сезонной корректировки, в июне 2023 года объем германского экспорта составил €131,3 млрд, импорта в ФРГ - €112,6 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 3,4%. По сравнению с июнем 2022 года экспорт снизился на 1,9%, а импорт - на 11,6%.

Баланс внешней торговли Германии закрылся в июне 2023 года с профицитом в размере €18,7 млрд.