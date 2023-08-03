СМИ: Турция хочет продления зерновой сделки сразу на год в случае ее возобновления

24TV не уточнил, какие шаги намерена предпринять Анкара, чтобы удовлетворить требования России для ее возвращения в сделку

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Турция в случае возвращения РФ в зерновую сделку выступает за ее продление сразу на 12 месяцев. Об этом сообщает телеканал 24TV.

По его информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшихся накануне телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным "еще раз обозначил проблемы, с которыми столкнется мир, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено". В случае продления зерновой сделки Турция будет вести речь о сроках продления сразу на 12 месяцев, утверждает телеканал.

При этом не уточняется, какие шаги намерена предпринять Анкара, чтобы удовлетворить требования РФ для ее возвращения в зерновую сделку.

В среду состоялся первый более чем за пять недель телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Президенты договорились о подготовке возможной встречи, обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая в конце прошлой недели на пленарном заседании форума Россия - Африка, Путин заявил, что Россия шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.