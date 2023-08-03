Подмосковная компания запустила в Клину производство дверей и окон благодаря займу ФРП

Фонд предоставил предприятию 52,6 млн рублей в виде льготного займа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подмосковная компания "Гласс сервис", которая специализируется на обработке стекла, запустила в Клину производство светопрозрачных алюминиевых конструкций благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "Гласс сервис", специализирующаяся на обработке стекла, запустила в городском округе Клин Московской области производство светопрозрачных алюминиевых конструкций - окон, дверей, фасадов и противопожарных перегородок. Инвестиции в проект превысили 125 млн рублей, из которых 52,6 млн рублей в виде льготного займа по программе "Проекты развития" предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность нового производства составляет до 240 тыс. кв. м готовых изделий в год, при изготовлении которых используются преимущественно российское сырье и комплектующие. "Мы можем выпускать, к примеру, до 200 окон в день - это один из самых больших объемов в России. Алюминиевые конструкции по сравнению с пластиковыми имеют большую светопропускаемость, к тому же они экологичнее, долговечнее, легче и проще в монтаже", - цитирует пресс-служба слова коммерческого директора "Гласс сервис" Михаила Оганесяна.

Продукция компании используется в строительной отрасли для возведения жилья и коммерческих зданий. Кроме того, компания поставляет окна для строительства и реконструкции поликлиник Москвы. Реализация проекта соответствует целям и задачам национального проекта "Жилье и городская среда" в части внедрения передовых технологий в проектирование и строительство.

Фонд развития промышленности (ФРП) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.