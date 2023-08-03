Сбер улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до почти 1,8%

Также банк повысил прогноз по динамике банковских рынков, ожидает по итогам года рост потребительского кредитования на уровне 19-21%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году с 1% до около 1,8%, следует из материалов кредитной организации. Аналитики Сбербанка при этом сохранили прогноз по инфляции в России на текущий год в диапазоне 5-6%.

Также Сбер повысил прогноз по динамике банковских рынков, ожидает по итогам 2023 года рост потребительского кредитования на уровне 19-21% (ранее 14-16%), депозиты физических лиц будут расти на 18-20% (12-14% ранее). Корпоративное кредитование, по данным Сбера, вырастет в 2023 году на 17-19% (13-15% ранее).

Сам Сбербанк планирует расти чуть быстрее рынка, заявил финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конференц-колла для инвесторов и аналитиков.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране по итогам текущего года будет в диапазоне 5-6,5%, а ВВП может вырасти на 1,5-2,5%. Прогноз регулятора по росту кредитования компаний на 2023 год составил 12-16%, населения - 15-19%.