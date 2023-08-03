Песков считает, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

Пресс-секретарь президента РФ привел в качестве примера то, что уже сейчас нейросети "готовят картинку, куда можно вставить лица"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий.

На лекции на форуме "Территория смыслов" представитель Кремля сказал слушателям: "Вам нужно быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь вы будете бок о бок жить вместе с фейками". "Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий", - констатировал пресс-секретарь президента. Его высказывания с лекции опубликованы в Telegram-канале "Мастерской новых медиа".

Песков привел в качестве примера то, что уже сейчас нейросети "готовят картинку, куда можно вставить лица", также существуют программы, с помощью которых можно поменять голос и интонацию человека.

"Если появляются фейки, то с небольшим опозданием появляются средства их обнаружения. Вам нужно обязательно владеть всей технологией, учиться и всегда проверять информацию в разных источниках", - подытожил представитель Кремля, обращаясь к слушателям лекции.