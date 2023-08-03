На Кубани кредитные каникулы одобрили для 11,5 тыс. участников спецоперации

Их предоставляют по заявлению

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. В Краснодарском крае с осени 2022 года одобрили почти 11,5 тыс. заявок на кредитные каникулы для участников спецоперации и членов их семей на сумму почти 4 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам.

"Уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки, и одна из них - предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован: с конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тыс. заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Кредитные каникулы предоставляют по заявлению, документ может направить сам военнослужащий, а также и другой человек, имеющий доверенность. Как сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Галась, в Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. "Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", - цитирует пресс-служба администрации региона первого вице-губернатора.

Краснодарский край с первых дней спецоперации помогает участникам СВО и их семьям. На различные выплаты из бюджета региона уже направили около 4,5 млрд рублей. Это, в том числе, средства на разовую помощь в 100 тыс. рублей всем мобилизованным, добровольцам, контрактникам, уточнили в пресс-службе.