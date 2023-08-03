Пашинян заявил, что в Армении углубляется водный кризис

Это обусловлено отсутствием инфраструктуры или ее износом, отметил премьер-министр

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране углубляется водный кризис, что обусловлено отсутствием инфраструктуры или ее износом. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Настало время зафиксировать, что необходимо изменить отношение к воде. В основном водный кризис в Армении углубляется, он носит глобальный характер, а в нашем случае он углубляется из-за отсутствия или износа инфраструктуры и нашего отношения к воде. Если мы нанесем на карту и объедем области, то удивимся, насколько велика проблема с водой", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, после проблем с дорогами, школами и системой здравоохранения следующая проблема - вода. "Скажем прямо - вода в Армении не управляется, вода течет. Есть организации, чиновники, процедуры, законы, а вода не управляется. У нас также есть проблема со знаниями, мы не знаем, что значит управлять водной проблемой", - заявил он.

Пашинян также добавил, что в настоящее время правительство планирует строительство новых водохранилищ для решения данной проблемы.