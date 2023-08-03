Эксперт: замена международных марок владельца Jacobs в России не скажется на качестве

Глава союза "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что бизнес JDE Peet's локализован внутри страны

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Замена международных марок продукции компании JDE Peet's, владеющей брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick, на российском рынке локальными не скажется на потребителях. Продукция по качеству будет такой же. Об этом ТАСС рассказал глава союза "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Ранее компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, сообщила, что заменит все международные марки продукции на российском рынке местными. Как отмечается в отчете компании, в результате ребрендинга на российском рынке компания в первом полугодии потеряла более €185 млн.

"Насколько я видел уже образцы той обновленной продукции, которые будут представлены на российском рынке, они внешне будут практически полностью похожи на те знакомые продукты, которые продавались до этого момента. К примеру, бренд Jacobs Monarch - они перестают использовать наименование Jacobs, но при этом оставляют название Monarch. Визуально дизайн будет практически идентичен. По качеству продукции она будет такой же, как и была. Особых изменений для российских потребителей я не вижу", - сказал Чантурия.

Он также отметил, что бизнес компании локализован внутри страны. "Те бренды, которые компания в основном продает в России, выпускались на их предприятии в стране. Изменения коснутся только названий известных брендов", - отметил Чантурия.

JDE Peet's - американо-голландская компания, производящая кофе и чай.