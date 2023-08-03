3 августа, 08:50,
обновлено 3 августа, 09:15

Песков заявил, что Россия была и остается надежным поставщиком зерна

Егор Алеев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Егор Алеев/ ТАСС

Представитель Кремля также отметил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, "если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия всегда была и остается надежным поставщиком зерновых, выполняет в этом вопросе все свои обязательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что РФ якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна, он сказал: "Это совершенно не так. Россия всегда была и остается - с известными проблемами - надежным поставщиком. <...> Все свои обязательства Россия выполняет".

Представитель Кремля также отметил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, "если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения", с которыми ей приходится сталкиваться.

Ранее Европейский союз направил предупреждение группе развивающихся стран, в котором содержится утверждение о том, что Россия якобы намерена создать у них зависимость своими поставками дешевого зерна. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, получившее доступ к письму, которое Боррель разослал 1 августа развивающимся странам и государствам Группы двадцати. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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