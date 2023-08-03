ЦБ включил Московскую биржу в реестр операторов обмена ЦФА

Такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении регулятора.

"3 августа публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская биржа) включено в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ЦБ, такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

Операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

Регулятор отмечает, что появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов.