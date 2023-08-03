Минфин РФ: бюджет получит от пошлины на удобрения по ставке 8% 87 млрд рублей до 2025 года

Об этом говорится в проекте постановления ведомства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает получить в федеральный бюджет от экспортной пошлины на удобрения с измененной ставкой в 8% 87 млрд рублей до конца 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале правовых проектов.

"Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% по всем видам удобрений. <…> При этом предусмотренное в проекте постановления изменение ставки вывозной таможенной пошлины на удобрения позволит обеспечить поступления в федеральный бюджет от производителей минеральных удобрений в размере 87 млрд рублей до конца 2024 года", - сказано в проекте постановления.

Расчетная сумма поступлений в бюджет от действия вывозной таможенной пошлины в 2023 году составляла порядка 119 млрд рублей за год, отмечается в документе. "При этом действующая правоприменительная практика показала, что на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках удобрений и особенностей сбытовой политики производителей минеральных удобрений сумма поступлений в федеральный бюджет от вывозной таможенной пошлины за шесть месяцев 2023 года оценивается в размере 6 млрд рублей", - следует из пояснительной записки.

В то же время, несмотря на снижение цен на минеральные удобрения в 2023 году, отрасль производства удобрений сохраняет достаточную операционную рентабельность, позволяющую производителям минеральных удобрений выполнять свои планы в рамках утвержденных инвестиционных программ, следует из текста записки.

"Так, в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью производителей минеральных удобрений рентабельность по показателю прибыли до вычета расходов по оплате процентов по займам и кредитам, налогов, износа и амортизации в I квартале 2023 года составила от 48% до 59% (при этом в I квартале 2022 года - от 48% до 75%). Как следствие, для целей сохранения запланированных поступлений в федеральный бюджет необходима "донастройка" действующего механизма таможенно-тарифного регулирования вывоза минеральных удобрений", - говорится в тексте.

О пошлинах

РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца 2023 года.

Минфин отмечал, что по итогам первого квартала готов изучить возможность изменения параметров расчета пошлин. Ранее производитель удобрений "Фосагро" выступил с предложением рассмотреть возможность изменения параметров расчета экспортной пошлины, используя дифференцированный подход и уменьшив планку отсечения для калийных и азотных удобрений.