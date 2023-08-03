Целевая выручка Росатома в 2023 году по прогнозам превысит 2 трлн рублей

Директор департамента стратегического управления госкорпорации Игорь Ермаков отметил, что целевой выручки в 4 трлн рублей госкорпорация должна достичь к 2030 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Целевая выручка госкорпорации "Росатом" в 2023 году по прогнозам превысит 2 трлн рублей, сообщил в Нижнем Новгороде на отраслевой конференции "Управление инновациями Росатома" директор департамента стратегического управления госкорпорации Игорь Ермаков.

"Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 трлн [рублей]. На горизонте пары лет мы выйдем на 3 трлн и цель в 4 трлн уже вполне достижимая", - сказал Ермаков.

Он отметил, что целевой выручки в 4 трлн рублей Росатом должен достичь к 2030 году. При этом в 2018 году этот показатель составлял около 1 трлн рублей.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах.