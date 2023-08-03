Кабмин может рассмотреть сокращение использования ФНБ на расходы бюджета в 2023-2024 годах

Предусмотрено использование средств фонда на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета (сверх правила) в предельном размере 2,9 трлн рублей в текущем году и 1,3 трлн рублей в 2024 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ может рассмотреть вопрос сокращения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023-2024 годов, говорится в сообщении Минфина.

"С учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе правительством может быть рассмотрен вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023-2024 годов", - говорится в сообщении министерства.

В рамках переходных положений бюджетного правила предусмотрено использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета (сверх правила) в предельном размере 2,9 трлн рублей в текущем году и 1,3 трлн рублей в 2024 году. "Таким образом, в течение переходного периода предусмотрено постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федерального бюджета и нормализация бюджетной политики. Такой подход призван содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств ФНБ в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле. Документ предусматривается, что на период 2023-2024 годов приостанавливается действие нормы Бюджетного кодекса, которая предусматривает использование средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ только в пределах абсолютного значения недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета (1% объема ВВП). Одновременно закон устанавливает временные предельные границы использования средств ФНБ для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета в 2023 и 2024 годах в связи с увеличением объема предельных расходов федерального бюджета в данный период в размере 2,9 трлн и 1,3 трлн рублей соответственно.