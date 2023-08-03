Путин: уровень занятости и зарплат говорит о том, что промышленность РФ "набирает ход"

По словам президента России, занятость сохраняется на уровне 2021 года, а зарплаты в мае превысили прошлогодний уровень более чем на 20%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Показатели занятости и рост зарплат в российской промышленности говорят о том, что она "набирает ход". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 млн человек - это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень, - я так понимаю, это номинал, в номинале, - 69,2 тыс. рублей в месяц", - констатировал президент. "Вот эти два фактора - сохранение занятости и рост заработных плат - указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления", - подчеркнул Путин.

Путин отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. "Это хороший результат", - похвалил президент. Говоря о том, как выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности, он заметил, что "в целом ситуация стабильная, устойчивая", уточнив, что занятость в обрабатывающих отраслях сохраняется на том же уровне, что и в 2021 году.

Обращаясь к промышленникам, собравшимся в представительском кабинете Кремля за знаменитым пятиметровым овальным столом, Путин сказал, что изначально планировал встречу только с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но потом "попросил расширить круг участников, с тем чтобы вот так напрямую поговорить с теми, кто на земле работает".

"Если что-то не так, я вас попрошу, вы меня, конечно, поправьте, потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете, имея в виду, что вы прямо в коллективах работаете", - попросил президент.