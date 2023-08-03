Бюджет РФ в июле снизил выплаты по топливному демпферу в 2,2 раза

Как сообщили в Минфине, этот показатель составил 110,4 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский бюджет в июле 2023 года снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2,2 раза, до 110,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Минфина РФ. В июне нефтяники получили 78,6 млрд рублей.

В материалах отмечается, что в январе-июле бюджет РФ снизил выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в 2,34 раза, до 653 млрд рублей.

В январе выплаты составили 47,9 млрд рублей, в феврале - 108,7 млрд рублей, в марте - 96,7 млрд рублей, в апреле - 107,2 млрд рублей, в мае - 103,5 млрд рублей, в июне - 78,6 млрд рублей.

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Принятая с 1 апреля корректировка формулы расчета демпфирующих надбавок за поставку на внутренний рынок автомобильного бензина и дизельного топлива может привести к снижению затрат бюджета. Согласно новой формуле, с 1 апреля увеличено максимальное значение понижательного коэффициента (дисконта в цене российской марки нефти Urals относительно маркерного сорта Brent), используемого для расчета индикативной экспортной цены автомобильного бензина, с $146 до $182,5 за тонну (или с $20 до $25 за баррель), а также введен аналогичный понижательный коэффициент для расчета индикативной экспортной цены дизельного топлива, ограничив его на уровне $73 за тонну (или $10 за баррель).