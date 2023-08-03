В Набережных Челнах на бесплатное питание детей участников СВО выделят 24 млн рублей

Как сообщила пресс-служба города, к новому учебному году 837 детей участников спецоперации на Украине получат помощь

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. В Набережных Челнах в Татарстане выделят 24 млн рублей для обеспечения бесплатного питания детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также детей-инвалидов и детей из многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в своем Telegram-канале.

"24 млн рублей из городского бюджета выделяется на бесплатное питание детей военнослужащих, участвующих в СВО, детей инвалидов, детей из многодетных семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 837 детей, чьи отцы выполняют воинский долг в ходе СВО, получат помощь к новому учебному году. "Речь не только о первоклассниках, а об учениках разных классов. Поддержка семей военнослужащих в Челнах ведется на постоянной основе", - уточняют в пресс-службе мэрии города.