На Украине отметили, что урожай зерновых будет ниже на 6% в 2023 году

Его объем составит 66 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых на Украине в этом году будет на 6% ниже прошлогоднего и составит примерно 66 млн тонн. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский.

"В этом году урожай зерновых будет примерно на 6% ниже, чем в прошлом, когда собрали около 70 млн тонн, и составит около 66 млн тонн. Уменьшение показателей связано с погодой, а также с тем, что ряд аграрных хозяйств сократили посевы кукурузы, заменив ее подсолнечником и соей, которые дают меньший урожай по весу на тех же площадях", - пояснил он.

Сольский также отметил, что все зерно 2022 года, которое планировалось вывезти с Украины, было вывезено. Это составило примерно две трети от собранного урожая. Сейчас, по его словам, объемы экспорта сократились, украинские компании перешли на перевозку зерна автомобильным и железнодорожным транспортом традиционными маршрутами, а также через Молдавию, через порты Дуная, румынский порт Констанца. Рассматриваются маршруты через Адриатику и страны Балтии.

Две недели назад Сольский в интервью агентству Bloomberg сообщал, что объемы экспорта продовольствия с Украины после прекращения действия зерновой сделки сократились минимум на 30%. Ранее Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков компании Argus Media сообщил, что изменение маршрутов для транспортировки украинского зерна после выхода России из зерновой сделки сократит ежемесячный экспортный потенциал Киева в два раза. По данным экспертов, ежемесячный потенциал Украины по вывозу зерна уменьшится с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, что "нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины".