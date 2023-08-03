Путин: рост зарплат, основанный на дефиците кадров, будет подрывать экономику предприятий

По словам президента России, это уже начинает не самым лучшим образом сказываться на положении малых и средних предприятий

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности предостерег, что рост зарплат в отрасли, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств.

"Все это хорошо - рост заработной платы, сохранение рабочих мест. Но рост заработной платы, судя по тому, что мы видим, судя по тому, что происходит, в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы. И приходится вам привлекать людей, заинтересовывать их более высоким уровнем заработной платы", - констатировал глава государства.

По его словам, это уже начинает не самым лучшим образом сказываться на положении малых и средних предприятий. "Я так понимаю, что вы оттуда все-таки наиболее квалифицированных специалистов подтягиваете к себе", - заметил Путин. "Если просто за счет дефицита рабочей силы [этот процесс] будет вести к повышению расходов, связанных с ростом заработной платы, то вы понимаете, что в конечном итоге это будет подрывать всю экономику предприятий", - пояснил свою точку зрения президент.

Он подчеркнул, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над созданием системы повышения производительности труда. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

"Конечно, то, что делает правительство на своем уровне, должно транслироваться на уровень конкретного, реального производства. Нужно внедрять это на конкретных предприятиях, - указал глава государства. - Должны внедряться цифровые системы управления производством, [нужно] улучшать систему управления производствами, логистику улучшать. Это связано с информатизацией производства. <…> Целый набор мер. Этим нужно заниматься обязательно".