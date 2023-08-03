Глава ГП поручил проверить использование средств на развитие информационных технологий

В ходе проверки прокуроры проанализируют своевременность модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить использование бюджетных средств на развитие отрасли информационных технологий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, напомнив, что развитие информационных технологий напрямую влияет на конкурентоспособность национальной экономики и за последние годы проводилась цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления.

"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации мероприятий по развитию отрасли информационных технологий. Прокурорами будет дана оценка полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуроры проанализируют своевременность модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде, а также готовность к переводу систем межведомственного электронного взаимодействия в единый электронный сервис. Особое внимание будет обращено на предоставление мер господдержки с целью разработки российских программных продуктов для развития высокотехнологичной промышленной продукции.