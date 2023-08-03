Компания-владелец Tenchat приобрела платформу для B2B-сделок "Пененза"

Релиз маркетплейса запланирован на осень 2023 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа компаний ВБЦ, которая владеет российской соцсетью Tenchat, приобрела инвестиционную краудлендинговую платформу "Пененза" для создания B2B маркетплейса на базе соцсети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Tenchat.

"Группа компаний ВБЦ, куда входит финансовый маркетплейс и деловая соцсеть Tenchat, приобрела 100% акций Акционерного общества "Пененза". <...> Эта сделка для ВБЦ стала еще одним шагом по созданию первого в России делового хаба - B2B-маркетспейса на базе Tenchat", - уточнили в компании.

Релиз маркетплейса запланирован на осень 2023 года, отметили в пресс-службе. Сумма сделки не раскрывается, но в компании отметили, что общие расходы на создание платформы "Пенензы" превысили 200 млн рублей.

"Пененза" - платформа, которая работает по системе buy-now-pay-later ("купи сейчас, заплати потом") для B2B-сделок. "Пененза" входит в Реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ.

Аудитория Tenchat составляет 2,5 млн уникальных пользователей, уточнили ТАСС в пресс-службе.