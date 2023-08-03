"Северсталь" сообщила о выходе почти на полную загрузку мощностей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Предприятия "Северстали" практически полностью вышли на полную загрузку мощностей, компания показывает неплохие производственные результаты. Об этом сообщил директор по маркетингу "Северстали" Дмитрий Максимов в ходе дискуссии "Рыночная ситуация и тренды в металлургии: где искать точки роста?".

"Если мы сравниваем с прошлым годом, то нужно сказать, что в прошлом году мы практически не упали, гораздо меньше, чем рынок. В этом году мы показываем тоже очень неплохие результаты. <...> Мы практически полностью вышли на полную загрузку, показать больший рост не можем в силу физического ограничения доступных мощностей", - сказал он.