На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ

В состав миссии вошли четыре инспектора

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии. В составе миссии четыре инспектора. И их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.

Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что важной задачей остается обеспечение безопасности инспекторов агентства из-за угроз со стороны Украины. "Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача - обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учетом возможных провокаций со стороны ВСУ", - приводит его слова пресс-служба ЗАЭС.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС учреждено по итогам первой поездки генерального директора организации Рафаэля Гросси на станцию в сентябре 2022 года. Тогда стороны договорились, что на ЗАЭС будут на постоянной основе находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет менять новая группа. С июня 2023 года от МАГАТЭ на ЗАЭС работают четверо экспертов вместо двух. Сегодняшняя ротация наблюдателей стала девятой по счету с начала миссии.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.