Нефтегазовые доходы России за семь месяцев снизились в 1,7 раза

По данным Минфина, они сократились до 4,193 трлн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе - июле 2023 года снизились в 1,7 раза и составили 4,193 трлн рублей против 7,146 трлн рублей годом ранее, следует из данных Минфина.

В июле 2023 года поступления выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 811,3 млрд рублей.

Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд рублей.

По данным Минфина, в январе - июле НДПИ на нефть и конденсат принес бюджету 3,571 трлн рублей, снизившись на 38,9%, экспортная пошлина - 125,2 млрд рублей (падение в 3,1 раза).

Поступления от НДПИ на газ, наоборот, выросли на 62,8% - до 681 млрд рублей. Поступления в бюджет от взимания экспортной пошлины на газ снизились в 4,5 раза - до 274,7 млрд рублей.