Путин заявил, что современные средства производства помогут РФ обходиться своими кадрами

Президент России указал, что повышение производительности труда - это один из основных способов справиться с проблемами дефицита сотрудников

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Повышение квалификации сотрудников и использование современных средств производства поможет РФ справляться с имеющимися задачами силами своих специалистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Президент указал, что повышение производительности труда - это один из основных способов справиться с проблемами дефицита сотрудников. "Вопрос [не только] в повышении их квалификации, но и в использовании современных средств производства, имею в виду искусственный интеллект, современное хорошее отечественное программное обеспечение и так далее", - сказал он.

"Не надо будет даже нам набирать из числа приезжающих к нам людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами", - отметил президент.