Путин отметил рост выпуска компьютеров, электрооборудования и металлургических изделий

При этом, по информации президента, в производстве лекарственных препаратов и деревообработке наблюдается спад производства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил рост производства компьютеров, электронной и оптической продукции, а также готовых металлургических изделий и электрического оборудования.

"Наилучшие показатели демонстрируют какие производства: это производство компьютеров, электронной и оптической продукции - 30,4%, очень хорошо. Выпуск готовых металлургических изделий - 29,7%, почти "тридцатка". [Производство] электрического оборудования - 22%, транспортные средства без учета автомобилей - 22,1%, но по автомобилям мы поговорим, это особая ситуация", - оценил глава государства на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Путин также перечислил и сферы, в которых наблюдается спад производства. По информации президента, это производство лекарственных препаратов и деревообработка. "Но в деревообработке, [вице-премьер - министр промышленности и торговли] Денис Валентинович [Мантуров] меня поправит, если это не так, но все-таки главная проблема - это логистика. Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности, и помочь", - поручил глава государства.

"Что касается помощи, то <...> хотел бы обратную связь получить от вас, по поводу [того], как действуют те инструменты поддержки, которые у нас созданы", - обратился Путин к участникам встречи. Он напомнил, что в РФ создан Фонд развития промышленности (ФРП), ставка которого составляет от 1% до 3%, кластерная инвестиционная платформа (КИП), которая предоставляет кредиты до 100 млрд рублей, а ее ставка увязана со ставкой Центробанка, и программа "Промышленная ипотека", предоставляющая кредиты до 500 млн рублей сроком на 7 лет.

Завершая вступительную речь на встрече, Путин передал слово Мантурову. "Чтобы вы послушали и "уличили" его в том, что он что-то "некорректно" рассказывает, в этом весь смысл нашей большой встречи", - пошутил президент России. "А если по-серьезному, я хотел бы вас, конечно, послушать, ваши оценки и пожелания, а точнее - рекомендации, по поводу того, как мы должны были бы вместе выстроить работу на ближайшую, среднесрочную перспективу", - обратился Путин к руководителям предприятий.