В Vodafone предупредили о рисках ухудшения качества связи при отказе от продукции Huawei

Согласно исследованию компании, негативные последствия слишком быстрого отказа от китайских технологий будут ощущаться "не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе"

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Резкий отказ от использования комплектующих китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE для развития сетей 5G негативным образом скажется на стабильности и качестве передачи данных в германских мобильных сетях. Как сообщило агентство DPA, к такому выводу пришли эксперты британской компании Vodafone - одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи.

Согласно исследованию компании, негативные последствия слишком быстрого отказа от китайских технологий будут ощущаться "не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе". Они могут проявляться в "значительном увеличении числа обрывов связи", а также в резком снижении "скорости развертывания мобильных сетей 5G", сообщают эксперты. Качество мобильной связи может страдать "еще в течение года после замены антенн" китайского производства, уточнили в Vodafone.

По словам главы технического отдела германского отделения компании Тани Рихтер, отчет Еврокомиссии о состоянии развития сетей 5G в странах ЕС показал, что в рейтинге охвата населения новейшей технологией на последних местах оказались именно те страны, которые раньше остальных "исключили или сильно ограничили" использование китайской продукции. Ими оказались Бельгия, Латвия, Румыния, Швеция, Эстония.

Ранее газета NRC Handelsblatt сообщала, что власти ФРГ могут запретить германским компаниям использовать комплектующие Huawei и ZTE при строительстве сетей 5G уже до конца этого года из-за "рисков безопасности". По информации газеты, окончательное решение еще не принято. Германские компании в ходе переговоров с МВД стремятся обеспечить для себя гарантии государственной компенсации потерь, которые в случае введения запрета составят несколько миллиардов евро.

В марте власти КНР выразили недовольство по поводу сообщений о возможном запрете использования китайских технологий 5G со стороны германского правительства. Посольство КНР в Берлине назвало подобное решение "поспешным и безосновательным".