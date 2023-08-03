Суд в Коми назначил экспертизу по иску Росрыболовства к "Лукойл-Коми" на 256 млн рублей

Исследование должно определить размер нанесенного вреда от нефтеразлива в реку Колву

СЫКТЫВКАР, 3 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Коми приостановил производство по иску Росрыболовства к ООО "Лукойл-Коми" о взыскании 256 млн рублей ущерба от нефтеразлива в реку Колву, произошедшего в октябре 2020 года. Суд назначил судебную экспертизу для уточнения расчета ущерба, сообщается на сайте суда.

"Ходатайство о назначении судебной экспертизы удовлетворить. Назначить по делу экспертизу, поставив перед экспертом следующие вопросы: соответствуют ли исходные данные, представленные в расчете ущерба, причиненного ООО "Лукойл-Коми" в результате разлива нефти в реку Колва, произошедшего 17 октября 2020 года на Харьягинском месторождении, выполненного Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии, а также используемые в указанном расчете величины, требованиям к их достоверности и достаточности", - говорится в определении суда.

При проведении экспертизы должен быть определен размер нанесенного вреда в соответствии с методикой Росрыболовства, а также по методике Минсельхоза России. Проведение экспертизы поручено федеральному госучреждению "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов". Исследование должно быть проведено в течение 30 дней с даты получения экспертом необходимых материалов.

В октябре 2022 года Росрыболовство потребовало от "Лукойл-Коми" 256 млн рублей за инцидент с нефтеразливом в Колву - 17 октября 2020 года рядом с Харьягинским месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация, в реку попало 0,9 тонны нефтесодержащей жидкости, площадь масляного пятна составила 700 кв. м. На территории Усинска в Коми и частично в Заполярном районе Ненецкого автономного округа вводился режим ЧС. Побывавшая на месте ЧП глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что компания сделала все возможное для минимизации ущерба от инцидента, но после активной фазы ликвидации последствий нефтеразлива последуют исследования донных отложений на предмет наличия в них нефтепродуктов, оценка ущерба со стороны Росрыболовства и его институтов.

Еще один инцидент с нефтеразливом в Колву произошел 11 мая 2021 года в результате разгерметизации трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Тогда, по данным Росприроднадзора, площадь разлива составила около 1,3 га, объем вылившейся жидкости - около 100 тонн. Компания тогда добровольно выплатила более 500 млн рублей за ущерб реке и почвам, сообщала руководитель Росприроднадзора.